Lazio, Zaccagni avvisa Maldini: "Dobbiamo riprenderci un po'..."
27.01.2026 22:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È stato il primo giorno come nuovo giocatore della Lazio per Daniel Maldini. Dopo aver svolto le visite mediche a Villa Mafalda, il classe 2001 ha visitato il Centro Sportivo di Formello incontrando praticamente tutta la squadra. Come si vede nel video pubblicato dalla società biancoceleste su YouTube 'Le prime ore in biancoceleste di Daniel Maldini', l'ormai ex Atalanta ha avuto modo anche di parlare con Mattia Zaccagni: "Sono carico", gli ha detto subito Maldini; "Dobbiamo riprenderci un po'", ha risposto il capitano, che certifica il momento di difficoltà che sta vivendo attualmente la Lazio.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.