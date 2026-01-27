Moggi è confuso: "Alla Lazio c'è disordine di idee. E Lotito..."
27.01.2026 23:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di Simone Calabrese
L'ex dg della Juventus, in passato dirigente anche del Napoli, Luciano Moggi è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Tra i tanti temi toccati relativi al campionato di Serie A, ha parlato anche della situazione della Lazio.
Di seguito le sue parole: "Alla Lazio c'è disordine di idee. Probabilmente manca uno come Tare, credo che lo pensi anche Lotito".
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.