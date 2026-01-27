Moggi è confuso: "Alla Lazio c'è disordine di idee. E Lotito..."

27.01.2026 23:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Moggi è confuso: "Alla Lazio c'è disordine di idee. E Lotito..."
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Simone Calabrese

L'ex dg della Juventus, in passato dirigente anche del Napoli, Luciano Moggi è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Tra i tanti temi toccati relativi al campionato di Serie A, ha parlato anche della situazione della Lazio. 

Di seguito le sue parole: "Alla Lazio c'è disordine di idee. Probabilmente manca uno come Tare, credo che lo pensi anche Lotito".

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.