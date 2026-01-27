Napoli, Conte risponde a Spalletti: "Deve stare attento e portare rispetto!"

TUTTOmercatoWEB.com

Conte contro Spalletti. L'allenatore della Juventus dopo la vittoria di domenica ha detto che gli azzurri sono gli 'ex campioni d'Italia'. Alla vigilia della gara di Champions League contro il Chelsea, il tecnico del Napoli ha risposto proprio a questa affermazione. Di seguito le sue parole.

"Dopo la partita preferisco staccare, soprattutto quando ci sono le tre partite. Io non ho capito cosa ha detto. Ex campioni? Se ha detto una cosa del genere non è stata una frase felice... è stata una frase infelice, noi abbiamo ancora lo Scudetto sul petto e bisogna portare rispetto. Io non mi sarei mai permesso di dire una cosa del genere verso un'altra squadra".

"Lo sento ora e mi dispiace perché Luciano Spalletti è un bravo allenatore, ma deve stare un po' più attento quando parla. Non può dirlo perché mancano ancora 16 partite, poi se ci ha visto così male... ci ha tolto già lo Scudetto, dispiace perché abbiamo fatto tanto per cucirlo e serve rispetto, in bocca al lupo a lui!".