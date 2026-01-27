De Vecchi convinto: "La Lazio è la piazza giusta per Maldini"
27.01.2026 12:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
De Vecchi, ex responsabile tecnico Settore Giovanile del Milan, ha commentato l'arrivo di Maldini e l'impatto che potrà avere nella Capitale. Queste le parole: "Lazio piazza giusta per l'esplosione di Daniel Maldini. Giocatore importante, virtuoso, di qualità, grande tecnica di base, esterno o sottopunta. Daniel deve trovare sua collocazione e continuità. Ha colpi a tutto, usa i due piedi, assomiglia per certe movenze a De Keteleare. Non ha limiti, anche risorsa per Nazionale".
