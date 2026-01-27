Lazio, Rovella fuori anche contro il Genoa: le sue condizioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ancora fuori, anche contro il Genoa. Nicolò Rovella non riuscirà a recuperare in tempo per l’anticipo di venerdì sera e, salvo sorprese, salterà la seconda gara consecutiva dopo la trasferta di Lecce. Il regista si è fermato alla vigilia dell’ultimo match per nuovi fastidi riconducibili a un’infiammazione nella zona pubica e non è stato inserito nella lista dei convocati, acuendo l’emergenza a centrocampo per Sarri.

Nei giorni scorsi, racconta il Corriere dello Sport, il centrocampista si è sottoposto a un controllo dal chirurgo che lo ha operato e seguito nel percorso di riabilitazione. Le sue condizioni vengono monitorate quotidianamente: attualmente sta svolgendo fisioterapia e lavoro differenziato.

Il rientro tra i convocati, dopo tre mesi e mezzo di assenza, era avvenuto a Verona, con due brevi spezzoni disputati tra Bentegodi e Olimpico contro il Como, prima del nuovo stop. Una battuta d’arresto che complica ulteriormente il suo percorso.

Il recupero di Rovella è stato lungo e complesso. Inizialmente si era provato a evitare l’operazione con una terapia conservativa, poi è stato necessario l’intervento chirurgico per risolvere la pubalgia. Negli ultimi giorni il giocatore ha dovuto rallentare, non riuscendo più a forzare. A Formello si è tornati a predicare massima cautela: la fase di riatletizzazione non è ancora completata.