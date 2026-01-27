Lazio, occhio al Genoa: la squadra di De Rossi è già a Roma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara ad ospitare il Genoa di De Rossi, squadra completamente rivitalizzata dall'arrivo dell'ex giallorosso. Da quando De Rossi è arrivato al Genoa, infatti, soltanto le squadre impegnate nella corsa Champions e il Como hanno raccolto più punti. Insieme a Palladino, De Rossi è tra gli allenatori che hanno maggiormente inciso sull’identità delle proprie squadre, ridisegnando il volto di Genoa e Atalanta. Se i nerazzurri bergamaschi possono contare su una rosa più profonda e strutturata, il lavoro svolto in Liguria dall’ex capitano della Roma resta comunque di altissimo livello.

Da novembre a oggi, come sottolinea il Corriere dello Sport, il Genoa ha conquistato 17 punti: meglio hanno fatto solo Inter (31), Milan (26), Juventus (24), Como (23), Roma e Atalanta (22). Quando De Rossi e Diego Lopez hanno preso in mano la squadra, i rossoblù erano terzultimi; oggi vantano sei punti di margine sulla zona retrocessione.

De Rossi ha inoltre chiesto e ottenuto il rifacimento dei campi del centro sportivo, motivo per cui la squadra da ieri è in ritiro a Roma. Oggi il primo allenamento, con il gruppo che resterà nella Capitale fino alla sfida di venerdì contro la Lazio.