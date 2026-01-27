Calciomercato Lazio | Maldini è il quarto acquisto: quali le prossime mosse?

RASSEGNA STAMPA - Nelle scorse ore è arrivato Daniel Maldini, il terzo acquisto dopo Ratkov e Taylor, il quarto considerando anche il portiere Motta, arrivato ieri come nuovo vice Provedel. Per la società Maldini può ricoprire più ruoli offensivi: ala, falso centravanti, trequartista (zona mai realmente utilizzata da Sarri).

Arriva come vice Zaccagni, una casella scoperta. Pedro saluterà a giugno e la fascia, per lui, è diventata sempre più pesante. Resta scoperta anche il ruolo di mezzala, il vero sostituto di Guendouzi. La Lazio ha provato per Tim Iroegbunam dell’Everton, 22 anni: i Friedkin hanno detto no, prevedibile. L’obiettivo principale era Toth, sfumato dopo l’affondo del Bournemouth. Come riporta il Corriere dello Sport, ci sono altri nomi all’estero, per ora coperti.

Prima di affondare nuovi colpi, Lotito punta a cedere Belahyane per 10 milioni: il Verona lo riaccoglierebbe solo in prestito, ma il rischio è che la mezzala non arrivi affatto. Fabiani ha tempo fino al 2 febbraio per tentare l’operazione.

Sul fronte tecnico, Sarri si è chiamato fuori: chi arriva, arriva; chi parte, parte. La vera partita di Sarri, da qui a giugno, è quella con Lotito. Dal gioco delle parti al duello finale. A decidere vincitori e vinti, come sempre, sarà il tempo.