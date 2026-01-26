Lazio, Melli: “Partita penosa contro il Lecce! Non si può giocare così…”
26.01.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In collegamento a RadioRadio, Franco Melli ha parlato della prestazione della Lazio nell’ultima gara giocata contro il Lecce e terminata sul risultato di 0-0. Di seguito le sue parole.
“Se ti chiami Lazio, non puoi fare una partita penosa come questa che abbiamo appena visto a Lecce. Partita vergognosa, quasi peggio di una sconfitta. Falcone non ha fatto una parata, a parte un allungo sull’unico spunto di Dia. Per quello che ricordo io questa è la più brutta prestazione non solo di questa stagione. Non si può andare a Lecce a ringraziare la sorte. La malinconia si è accentuata quando è iniziata la sarabanda dei cambi, senza che però si sia visto niente di nuovo se non qualche spunto di Isaksen”.
