Lazio, svelato il numero di maglia di Motta? C'è un indizio
26.01.2026 11:50 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Edoardo Motta è un nuovo portiere della Lazio, arrivato dalla Reggiana per sostituire Mandas e ricoprire il ruolo di vice Provedel. Il giocatore ha svolto questa mattina a Villa Mafalda le visite mediche di rito che precedono la firma del contratto, all'uscita dalla clinica - dopo aver terminato i test - ha avuto anche un primo approccio con qualche tifoso. Autografando una figura ha scritto "EM1", lo stesso numero che aveva nel club granata e che ora è attualmente libero in biancoceleste. In attesa dell'ufficialità, il classe 2005 potrebbe aver già svelato la sua scelta.
