Lazio, Motta è uscito da Villa Mafalda: terminate le visite mediche - FT&VD

26.01.2026 11:48 di Andrea Castellano
Fonte: Dal nostro inviato Andrea Castellano
AGGIORNAMENTO ORE 11:42 - Terminate le visite mediche di Edoardo Motta. Il nuovo portiere della Lazio ha lasciato in questi minuti Villa Mafalda.
Ecco il nuovo secondo portiere della Lazio. È il giorno di Edoardo Motta, acquistato dalla Reggiana per un milione di euro. Il classe 2005 è arrivato a Villa Mafalda per le visite mediche di rito, dopo di che andrà a Formello per firmare il suo contratto con il club biancoceleste. Di seguito le immagini de Lalaziosiamonoi.it.