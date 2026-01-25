WOMEN | Lazio, Goldoni: "Classifica? Siamo dove meritiamo". E sul derby... - VIDEO

Eleonora Goldoni, centrocampista della Lazio Women, è stata tra le protagoniste della vittoria interna contro la Fiorentina in campionato. Gol e assist per la biancoceleste che, dopo la sfida, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista raccontando le sue sensazioni sul match e sul prossimo derby in Coppa Italia. Le sue parole: "Abbiamo un portiere straordinario che ci ha salvato il lato b. Abbiamo dimostrato di essere una squadra matura e in crescita, la terza partita nel giro di sette giorni c’era bisogno inevitabilmente di mettere qualcosa in più ed è stato così. Abbiamo portato a casa una vittoria stratosferica contro una squadra forte, ci prendiamo una posizione che meritiamo e adesso dobbiamo solo metabolizzare e pensare alla sfida di mercoledì”.

“Sono felice per la mia squadra, è stata una settimana tostissima dal punto di vista fisico e mentale. Già a Narni meritavamo molto di più e con la Roma abbiamo fatto una grande gara. Questi tre punti significano entusiasmo e felicità, quello che arriva dal singolo non è mai solo opera del singolo ma è merito di ciò che la squadra costruisce”.

“Credo la squadra sia in continua crescita, con la Fiorentina è stata una grande dimostrazione perché è stata una gara difficile dal punto di vista dell’approccio per la situazione in cui ci trovavamo. Stiamo imparando, non vogliamo mai trovare alibi. Ci dicono squadra corta, ma non esiste squadra corta. Quanto non trovi gli alibi tutte si adattano e si fanno trovare pronte”.

“Classifica? Bellissima posizione, ma è ancora lunga. Dobbiamo pensare partita dopo partita, approcciarla al meglio e pensare tutto ciò che è sotto il nostro controllo durante la settimana e nel giorno della partita. Stiamo lì, continuiamo a martellare”.

“FVS, serve? Serve o non serve, ci sono pareri contrastanti. Secondo me può aiutare, è un occhio di riguardo in più. È ovvio che poi è a discrezione di chi valuta, c’è sempre l’errore umano di chi valuta”.

