WOMEN | Coppa Italia, Roma - Lazio: dove e quando vedere il derby
La Lazio è reduce dalla vittoria contro la Fiorentina e la Roma da quella col Genoa, entrambe in campionato. Ora però, torneranno a concentrarsi sulla Coppa Italia in vista della sfida di ritorno valida per i quarti di finale.
Il match d'andata al Fersini si è concluso 0-0, le biancocelesti e le giallorosse si giocheranno l'accesso alla semifinale mercoledì 28 gennaio al Tre Fontane. Il calcio d'inizio è fissato alle 18. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, nel canale dedicato, ma potrà essere seguita anche in streaming live e on demand - accedendo tramite app o sito - su Sky Go e NOW.
