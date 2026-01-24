Lazio, Lotito shock: "I giocatori ce l'hanno con Sarri!" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuova chiamata di un tifoso della Lazio al presidente Lotito. Nel video pubblicato dalla pagina Instagram @pallaocampo, il patron biancoceleste ha risposto alle domande e allo sfogo di un laziale. Di seguito la conversazione e il filmato.

TIFOSO: “Complimenti, stai facendo un ottimo lavoro. Con il comunicato ci avete dato un motivo per non andare allo stadio”.

LOTITO: “E non ci andare, qual è il problema? Che ci mettiamo a piangere?”.

T: “Mi dispiace tanto non andare, sono abbonato da trent’anni…".

L: “Chi ti obbliga a non andare? Fammi capire”.

T: “Nessuno, è la situazione".

L: "È una scelta tua. Con la differenza che io non costringo nessuno, gli altri vogliono costringe la gente".

T: "Ma nessuno costringe. Il comunicato della Curva invitava, non costringeva”.

L: “Ao, professo’. Stamme a sentì, una volta per tutte. Dovete tenere a mente una cosa sola: la società è una società di capitali, quotata in borsa. Ha un proprietario…”

T: “Gestore, non un proprietario”

L: “No no, gestore tua sorella. Io sono il proprietario. Siamo in uno stato di democrazia, in Italia esiste la proprietà privata. Quando la aboliranno potete parla’. Ringrazia Dio che ancora esiste la Lazio”.

T: “Pure!".

L: "L'avevate distrutta per pensare solo ai c***i vostri!".

T: "Sono arrabbiato presidente e sono dispiaciuto”.

L: “Dovete ragionare col cervello. Per poter mantenere la matricola della Lazio ho dovuto cacciare 550 milioni. Tu non sai manco come se scrivono”.

T: “Ma non esistono! Per favore, la Lazio l’hai presa per 15 milioni e manco l’hai messi”.

L: “Ma che c***o stai dicendo! Non capisci un c***o! A regazzì, vatte a compra’ il gelatino va, viè da me che te do’ il gelatino”.

T: “Se vuoi vengo e ce lo prendiamo insieme, te lo offro io che tanto i soldi non ci stanno”.

L: “Sei un poveraccio. Ce l’hai casa te? Vendeme casa, te la compro io. Sei un morto di fame, ma che c***o parli. Vatti a vedere i bilanci, se ci capisci. Vedi nel 2004 la società quanti debiti aveva”.

T: “Cinquecento milioni più o meno. Hai fatto un piano, siamo rientrati. Sei stato bravissimo, magistrale, adesso forse basta”.

L: “Basta lo dico, co*****e! A casa mia decido io! Co*****e!”.

T: “Allora facciamo in modo che non sia più casa tua. Non ti va di portare la Lazio ad alti livelli, lasciamola così. Hai fatto il tuo, basta”.

L: “Non capisci un c***o! La Lazio sta già a certi livelli, a New York la quotano un miliardo e mezzo”.

T: "Certi livelli? Abbiamo preso tre gol dal Como in casa..."

L: "La colpa è... Vattela a prende con quelli..."

T: “Vendi per 60 e compri per 30, l’allenatore non si sa perché ce sta, i giocatori se ne vogliono anda’. Questi so’ i fatti”.

L: “I giocatori se ne vogliono andare perché non vogliono l’allenatore. Ce l’hanno con l’allenatore”.