Serie A, non solo la Lazio: il programma delle sfide di oggi
24.01.2026 11:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico Serra
La Lazio scenderà in campo stasera al Via del Mare di Lecce alle 20.45, ma non sarà l'unica sfida del sabato. Alle 15.00 sarà il turno di Como-Torino, mentre alle 18.00 scenderanno in campo Fiorentina e Cagliari.
La 22esima giornata poi continuerà domani, domenica 25 gennaio, con le seguenti sfide: Sassuolo-Cremonese (12.30), Atalanta-Parma (15.00), Genoa-Bologna (15.00), Juventus-Napoli (18.00) e Roma-Milan (20.45).
A chiudere la giornata ci saranno Verona e Udinese alle 20.45 di lunedì 26 gennaio.
