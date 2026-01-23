Lazio | Anche Osho "colpisce" Lotito e cita Trump: "Altro che Groenlandia..."
23.01.2026 14:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
In giorni di grandi polemiche nei confronti della dirigenza della Lazio, acuite ulteriormente da cessioni di giocatori titolari all'interno dello scacchiere di Sarri anche Federico Palmaroli di "Le Frasi di Osho", noto tifoso biancoceleste, è intervenuto sull'argomento, chiamando in causa il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Trump, lascia sta' la Groenlandia e pijate la Lazio", il post pubblicato su X, già diventando virale. Di seguito il tweet:
Trump, lascia sta' la #Groenlandia e pijate la Lazio— Le frasi di Osho (@lefrasidiosho) January 23, 2026
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.