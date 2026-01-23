Genoa, De Rossi pensa già alla Lazio: "Purtroppo sento..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il Genoa affronterà il Bologna domenica e nella prossima giornata di campionato, venerdì 30 gennaio, sarà ospite all'Olimpico contro la Lazio. Due gare molto importanti per i rossoblù che sono ancora in piena lotta per la salvezza. In conferenza stampa l'argomento, inevitabilmente, è stato trattato da Daniele De Rossi che lo ha presentato così: "È uno stimolo per forza perché abbiamo tre partite contro squadre più quotate di noi: Bologna, Lazio e Napoli. All'exploit e zoppicare nelle successive, preferisco avere continuità. Purtroppo o per fortuna esiste una sola classifica e io mi sento dentro questa classifica. Sento miei i punti fatti, sento miei i punti non fatti, sento mie le responsabili di essere a tre punti dalla retrocessione, sento mio l'orgoglio di essere a tre punti da decimo e undicesimo posto. Sottovalutare il Bologna sarebbe da stupidi e da non professionisti. So quanto è forte il loro allenatore, negli ultimi anni più volte ha fatto costantemente bene ovunque sia andato".

BALDANZI - "A questo punto poco perché è ancora infortunato. Non lo abbiamo ancora ufficializzato. È un ragazzo a cui tengo, vedo tantissimo in lui ma ad oggi non è ancora un giocatore del Genoa. Mi concentro su chi, spero, domenica ci faccia vincere la prossima partita".

