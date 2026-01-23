Lazio | Romagnoli, il Qatar e la cena con Milinkovic: il retroscena
Nuova cessione in vista per la Lazio. Romagnoli ha chiesto di andare via: ha accettato l'offerta dell'Al Sadd, è pronto a trasferirsi in Qatar. Gudagnerà 6 milioni di euro a stagione per tre anni; alla società biancoceleste, invece, andranno circa 10 milioni di euro. Resta da chiarire solo se sarà a disposizione di Sarri per la gara contro il Lecce dopo il duro confronto con Lotito.
Come riportato da Il Corriere della Sera, il difensore biancoceleste a inizio dicembre si è informato sul campionato arabo e qatariota. A inizio dicembre, infatti, è stato a cena con Milinkovic-Savic, ora all'Al Hilal di Simone Inzaghi, proprio per chiedergli com'è la situazione lì. Il serbo, tra l'altro, era tornato sugli spalti dell'Olimpico lo scorso 4 dicembre per la gara contro il Milan in Coppa Italia.