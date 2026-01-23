Calciomercato Lazio | Motta in chiusura, in difesa piace Leite
RASSEGNA STAMPA - Tra la protesta dei tifosi e malumori vari in casa Lazio il tempo scorre e, a meno di due settimane, dalla chiusura del calciomercato si cerca di trovare una quadra tra cessioni e acquisti.
Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero l’addio di Romagnoli porta nuove riflessioni su come sostituirlo. Il ds Fabiani vorrebbe un mancino sullo stile di Kike Salas del Siviglia o anche Diogo Leite dell’Union Berlino oltre a Ranieri della Fiorentina che avrebbe aperto a una cessione. Da tenere in considerazione anche Doekhi che però è un destro.
Non solo, la gara in programma contro il Lecce, sabato 24 gennaio, potrebbe essere anche l’occasione giusta per parlare di Gaspar.
Certo servirebbe anche un sostituto di Guendouzi ma in mezzo al campo la situazione è bloccata: Mendoza costa 20 milioni, troppo, e Giovane è approdato al Napoli. Insomma potrebbe spuntare un Mister X ma al momento non c’è nessun profilo in pole.
Diversa la situazione legata al portiere: con l’addio di Mandas ecco Motta della Reggiana con l’affare che potrebbe chiudersi nella giornata di oggi.
