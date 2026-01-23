UFFICIALE, Formula 1: la Ferrari SF-26 è in pista! Ecco le novità
23.01.2026 11:45 di Giovanni Parterioli
La Ferrari SF-26 è stata presentata. C'è grande emozione a Fiorano per la scesa in pista di una Ferrari chiamata a interrompere un digiuno che dura dal 2007 con Kimi Raikkonen. Primo giro in pista per Lewis Hamilton con la nuova creatura di Maranello e primi dettagli che parlano di una vettura molto diversa dalle altre. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> NUOVA FERRARI SF-26, NOVITA' FOTO E DETTAGLI <<<