Ex Lazio | Crespi, addio all'Avellino: ecco dove giocherà
Una telenovela che sembrava essere infinita, ma ci ha pensato Valerio Crespi a mettere un punto. Sarà lui la prima punta del Brescia, il club ha ottenuto ciò che voleva anche se nel corso della giornata di ieri sembrava essere destinato a accogliere Facundo Lescano che si è accasato poi alla Salernitana. Una partita a scacchi in cui le Rondinelle sono riuscite a giocare d'astuzia perché i campani non avrebbero mai libera l'ex Lazio se non fosse partito prima Lescano. A riportarlo è il Giornaledibrescia.it. Crespi arriverà nella giornata di oggi, venerdi 23 gennaio, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a meno di 400.000 euro.
