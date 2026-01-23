Lazio, numeri impietosi: l'attacco "non esiste", segnano solo gli esterni

RASSEGNA STAMPA - Una stagione più che complicata per la Lazio, che sta vivendo ora più che mai un momento di grande caos e difficoltà. I numeri di certo non aiutano, anzi. Sono un’istantanea del momento e certificano la mancanza di gol in generale e soprattutto degli attaccanti. In Serie A, si legge sul Corriere dello Sport, 16 squadre possono contare almeno su un giocatore della propria rosa che è in grado di raggiungere quota 4 reti. I biancocelesti non rientrano tra queste. I migliori marcatori sono fermi a 3. Insieme a loro, Pisa e Cagliari col Lecce, prossima avversaria, che è l’unica a aver fatto peggio.

I migliori marcatori della Lazio, non sono i centravanti ma gli esterni offensivi: Zaccagni e Cancellieri. Un’anomalia per una squadra che fino a qualche anno fa aveva Immobile e che in panchina ha Sarri, un tecnico che ha sempre messo i suoi attaccanti nelle condizioni di segnare a raffica. Restringendo il campo sui centravanti, prosegue il quotidiano, o su chi ha ricoperto quel ruolo in stagione si vede Noslin fermo a 2 gol insieme a Castellanos, ormai al West Ham. Pedro e Dia fermi a quota 1 e Ratkov, arrivato da poco, a 0.

La squadra paga l’assenza di un riferimento affidabile in area, le occasioni non mancano ma nel momento in cui c’è da essere decisivi la Lazio manca. È incapace di trovare continuità sotto porta, è un problema che va avanti da mesi e che il mercato invernale di certo non ha risolto. I biancocelesti, a oggi, sono il sesto peggior attacco del torneo davanti solo a Cremonese, Parma, Verona, Pisa e Lecce.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE