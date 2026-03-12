Lazio, Motta si emoziona dopo l'esordio: "Cuore sognante"- FOTO
12.03.2026 19:00 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Una notte indimenticabile per Edoardo Motta. Contro il Sassuolo il portiere ha segnato il suo debutto in Serie A con la Lazio, diventando il più giovane estremo difensore della storia biancoceleste a partire titolare in campionato a 21 anni e 55 giorni.
L’ex portiere della Reggiana tra qualche incertezza ha messo in campo anche interventi importanti. In questi minuti sui social ha condiviso degli scatti di lunedì sera scrivendo: "Cuore sognante".