Ex Lazio | Pedro Neto dà uno spintone al raccattapalle: la decisione della UEFA
In seguito all'episodio che ha coinvolto l'ex calciatore della Lazio Pedro Neto, avvenuto nei minuti di recupero di PSG - Chelsea (gara vinta dai parigini per 5-2), è arrivata la presa di posizione della UEFA.
Preso dal nervosismo, l'esterno portoghese ha dato uno spintone a un raccattapalle. L'episodio non è passato inosservato nonostante siano arrivato le scuse di Pedro Neto. Di seguito il comunicato della UEFA:
"Apertura del procedimento - Giocatore del Chelsea Pedro Neto.
Partita: Paris Saint-Germain contro Chelsea FC (5-2); 11.03.2026, UEFA Champions League 2025/2026.
È stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti del giocatore del Chelsea Pedro Lomba Neto per comportamento antisportivo ai sensi dell'Articolo 15(1)(a)(v) del Regolamento Disciplinare UEFA.
Gli organi disciplinari della UEFA prenderanno una decisione sul caso a tempo debito".