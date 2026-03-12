Il Montenegro esalta Marusic: "Il suo gol ha rialzato la Lazio" - VIDEO

12.03.2026 13:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Marusic decisivo contro il Sassuolo. Il terzino ha regalato la vittoria alla Lazio proprio allo scadere, segnando di testa il gol del 2-1. La sua Nazionale del Montenegro ha ripubblicato il video della sua esultanza su Instagram, esaltando il suo gesto tecnico. Di seguito il post e il testo. 

"Adam Marušić ha dimostrato ancora una volta di essere una costante di qualità nella Lazio, a prescindere dal momento difficile che il club romano sta attraversando. Nel match contro il Sassuolo, quando tutto faceva pensare che i biancocelesti avrebbero infilato la quinta partita senza vittorie, il nostro terzino si è inserito con il tempo giusto e, da vero centravanti, ha insaccato di testa il pallone della vittoria che ha ridato un po' di stabilità alla Lazio in classifica".

