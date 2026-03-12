Udinese, Zaniolo: "A giugno non mi voleva nessuno. Bad Boy? Ero leggero"
12.03.2026 13:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Intervistato da La Gazzetta dello Sport Nicolò Zaniolo ha ripercorso l’ultimo periodo della sua carriera a Udine: “Riconoscenza totale all’Udinese. A giugno non mi voleva nessuno, loro ci hanno creduto”.
“Io bad boy? Ragazzate, ero leggero ma sono cambiato”.
Su Runjaic invece: "Diretto. Preferisco una brutta verità che una bella bugia".
