I tifosi tornano allo stadio. Il video della società: "La Lazio è dove sono i laziali"

12.03.2026 12:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dagli spalti vuoti allo stadio pieno. I tifosi della Lazio torneranno all'Olimpico contro il Milan: sarà l'ultima volta (per le partite in casa) in questa stagione. La società, dopo le ultime gare praticamente senza pubblico, è tornata a mostrare il popolo biancoceleste sui propri profili social. Dal post dell'appuntamento per la gara di domenica all'ultimo video su Instagram: "Different minds, same jersey", si legge nella descrizione. "La Lazio è dove sono i laziali", viene scritto al termine del filmato, dove prima si vedono i seggiolini senza pubblico e il corteo pre Atalanta (tutto in bianco e nero) e poi gli spalti pieni e le coreografie di inizio stagione (a colori). Di seguito il video.
