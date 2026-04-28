Champions League, è il turno delle semifinali: il Bayern vola a Parigi
28.04.2026 18:45 di Simone Locusta
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Restano poche partite per decretare la vincitrice dell'ultima edizione della Champions League. Iniziano oggi le semifinali, sono solo quattro le squadre ancora in gara: PSG, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Arsenal. Le prime due si affronteranno questa sera al Parco dei Principi per l'andata di un match dal sapore di finale anticipata; mentre domani si affronteranno Simeone e Arteta.
PSG - BAYERN MONACO (Ore 21:00)
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.