NEWS | Raffaella Fico e Armando Izzo: lo scatto social riaccende il gossip
28.04.2026 15:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
In questi mesi la relazione tra Armando Izzo e Raffaella Fico ha tenuto banco nel mondo del gossip. In pochi mesi la coppia ha testimoniato il loro amore salvo poi incappare in una rottura che sembrava definitiva. Qualche settimana fa il calciatore dell’Avellino aveva deciso di porre fine alla relazione con la Fico e di prendersi una pausa... <<< RAFFAELLA FICO E ARMANDO IZZO >>>
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Jessica Reatini
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