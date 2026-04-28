Gol, giallo e polemica: Pellegrini protagonista in Lazio - Udinese
RASSEGNA STAMPA - Da Udine all’Udinese. Ci sono ancora i bianconeri nel destino di Luca Pellegrini, che aveva trovato il primo - e fino a ieri sera unico - gol con la maglia della Lazio il 7 gennaio 2024 in Friuli. Più di due anni dopo il bis, arrivato con una rete tutt’altro che banale.
Come banale del resto non è stata l’esultanza: come riporta il Messaggero, Pellegrini ha condito la gioia per la rete con un un accenno di polemica. Il terzino si è infatti presentato sotto la Monte Mario mettendo le mani sulle orecchie come a dire “non vi sento”. Il riferimento è probabilmente a qualche critica ricevuta, per quanto l’ultima presenza di Pellegrini prima della gara con l’Udinese risalisse ai 65 minuti nel disastro collettivo di Torino del primo marzo.
Gol, polemica e anche giallo: inutile quello ricevuto pochi minuti dopo il pareggio dopo aver calciato via la sfera. Un gesto, forse dovuto al nervosismo per aver trascinato la palla oltre la linea laterale, che vale il settimo cartellino giallo della stagione: più di chiunque altro nella Lazio nonostante Pellegrini sia il tredicesimo giocatore per minuti in campo.