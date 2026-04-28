Ex Lazio | Mancini è campione del Qatar: l'Al-Sadd 'riscrive' la classifica
28.04.2026 10:45 di Simone Locusta
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L'Al-Sadd è campione del Qatar, ma non lo ha fatto senza faticare. Roberto Mancini ha portato Firmino & Co. a vincere il titolo nonostante il Giudice Sportivo avesse 'riscritto' la classifica poco più di dieci giorni fa a causa di un'infrazione del regolamento da parte del Qatar SC, squadra che battendo l'Al-Shamal aveva regalato il titolo all'Al-Sadd.
Il ko per 0-2 è diventato vittoria a tavolino per 3-0, riducendo improvvisamente il distacco dalla capolista Al-Sadd a soli due punti, rimandando però solo di due settimane la vittoria del diciannovesimo campionato della squadra di Mancini, arrivato proprio grazie alla vittoria contro l'Al-Shamal secondo in classifica.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.