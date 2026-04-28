Lazio, Piscedda: "Primo tempo noioso. Ma ho visto una squadra..."

Al termine della partita tra Lazio e Udinese, terminata con il risultato di 3-3, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale l'ex difensore biancoceleste Massimo Piscedda per dire la sua sulla partita.

LA PARTITA - "Gli ultimi dieci minuti sono stati i più divertenti. Il primo tempo ès stato sotto tono, piano piano la partita si è rianimata. Alcuni gol sono stati molto belli. Si prosegue per l'obiettivo che è la Coppa Italia. Ho visto una Lazio che sta bene fisicamente".

SINGOLI - "Noslin ha giocato poco quest'anno quindi approfitterei di questo minutaggio. Taylor si vedeva che era stanco. Il primo è tempo è stato negativo da parte di tutti. L'Udinese passeggiava, la Lazio peggio. Non ho visto nessuno che ha fatto bene. Dia oggi non è emerso. Sono contento per Pellegrini che ha fatto un gran gol. Le reti sono state quasi tutte di pregevole fattura".

I GOL SUBITI - "Non li so interpretare. Ormai le difese non riescono a tenere più nessun risultato. Non ci sono più difensore capaci di blindare un risultato e tenerlo con i denti. Non hanno la percezione del pericolo, quindi il gol lo subisci".

LE PAROLE DI SARRI - "Sono d'accordo con Sarri. La forma non può essere tirata fuori quando serve. Ogni partita va giocata e aggredita per arrivare al top alla partita più importante. Io preferisco sempre fare una partita importante prima di un obiettivo piuttosto che con partita di medio-bassa classifica perché ti preparano. Giocare prima con l'Inter? Auguri! Sarà una partita a scacchi. Vedremo come scenderanno in campo le due squadre".