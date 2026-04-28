Lazio, Noslin a Dazn: “Testa ancora all’Atalanta, ma potevamo vincere”

Dopo il pareggio tra Lazio e Udinese ai microfoni di Dazn è intervenuto Tijjani Noslin. Queste le sue parole: “Nel primo tempo dovevamo abituarci alla velocità della gara. Dopo qualche minuto abbiamo fatto bene creando chance, ma loro hanno segnato il primo gol e le cose sono cambiate. Nel secondo tempo abbiamo cambiato modo di giocare e le cose sono andate bene. Purtroppo abbiamo concesso due gol in cinque minuti, fortunatamente abbiamo segnato con Daniel e abbiamo portato a casa un punto”.

“Penso che la nostra testa sia ancora un po’ alla gara con l’Atalanta, è stata lunga. Abbiamo avuto abbastanza riposo per pensare alla gara con l’Udinese, ma non abbiamo fatto benissimo all’inizio. Alla fine potevamo vincerla, purtroppo non ce l’abbiamo fatta ma dobbiamo continuare perché abbiamo ancora cinque gare, di cui una molto importante e il derby. Dobbiamo rimanere concentrati e andare avanti”.