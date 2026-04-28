GOSSIP | Elena Santarelli sul marito Corradi: "10 e lode ma in rubrica..."
28.04.2026 14:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Cresce l’attesa in vista della puntata di Belve che andrà in onda in prima serata su Rai 2. A sottoporsi alle domande graffianti di Francesca Fagnani c’è Elena Santarelli che ha toccato vari temi tra cui anche quello che riguarda Chiara Ferragni. “Sono molto delusa da lei e da tutte le persone che le sono state attorno. Sono inca**ata nera... <<< ELENA SANTARELLI >>>
autore
Jessica Reatini
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