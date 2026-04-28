Napoli, Bruscolotti: "Sarri sostituto di Conte? Ecco cosa penso"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2026

L'ex difensore del Napoli Beppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli per parlare del possibile ritorno di Maurizio Sarri all'ombra del Vesuvio. Di seguito le sue parole.

SARRI AL NAPOLI - "È uno che di calcio ne sa, perché lo ha fatto vedere a Napoli. Come dicevi, è cambiato ma è rimasto diretto allo stesso tempo. È un allenatore che non si fossilizza sulle sue idee, cerca sempre di migliorarsi. Non scopriamo niente: è un grande allenatore e lo abbiamo visto anche quando ha giocato contro di noi. I cavalli di ritorno sono sempre problematici, perché si fanno paragoni con il passato. Però un allenatore come lui è ormai vaccinato, sa dove va ad allenare. È un ambiente che comunque gli vuole bene, perché abbiamo visto un bel Napoli".

IL PASSATO ALLA JUVE - "Quando si arriva a certi livelli è inutile pensare sempre alle solite cose. Queste situazioni sono come i matrimoni: possono durare 50 anni oppure finire dopo due o tre. La cosa importante è che resti un bel ricordo nel posto dove si è stati. Poi fanno parte anche del lavoro e della professione".