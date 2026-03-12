Formula 1 | Bufera Ferrari: scontro con la FIA, arriva il "no" di Vasseur
12.03.2026 12:37 di Giovanni Parterioli
Mentre il Gran Premio della Cina si avvicina a grandi passi, già questa notte ci saranno FP e Qualifiche Sprint, in casa Ferrari F1 tiene banco nell'ambito delle notizie Ferrari non solo l'ambito pista, con l'ottimismo del duo Hamilton-Vasseur, ma anche e soprattutto l'ambito politico. La Ferrari ha infatti una macchina molto performante, ma c'è il rischio che la FIA azzerri il vantaggio con un clamoroso cambio di regole. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FERRARI VS FIA, SCONTRO REGOLE <<<
Credit photo: depositphotos.com