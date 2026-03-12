Lazio, Cardone: "Peggior stagione dell'era Lotito? C'è il rischio che..."
Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per parlare nel complesso della stagione della Lazio, forse la peggiore dell'era Lotito, soprattutto qualora si uscisse sconfitti dal doppio confronto con l'Atalanta. Di seguito le sue parole.
"Uscendo in semifinale con l’Atalanta potremmo probabilmente parlare della stagione peggiore dell’era Lotito. Per ora, la peggiore in assoluto è stata la prima, quella del tredicesimo posto. Se esci in Coppa questa sicuramente rientrerà tra le peggiori; purtroppo c’è anche il demerito di non aver chiuso con una vittoria all’andata. Ad ogni modo, se mettiamo insieme il blocco del mercato e la rottura insanabile con i tifosi sarebbe a tutti gli effetti la peggiore; c’è il grande rischio che lo diventi".
Infine, sul possibile esonero di Sarri: "Un altro al posto di Sarri sarebbe stato esonerato? Stando ai punti raccolti e alle dichiarazioni del tecnico, direi di sì".