Italia, Gattuso e i convocati per i playoff Mondiali: Zaccagni c'è, Maldini...

12.03.2026 12:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
RASSEGNA STAMPA - Il tempo sta per scadere. I playoff per il Mondiale si avvicinano, a fine marzo l'Italia dovrà affrontare l'Irlanda del Nord e poi (forse) una tra Galles e Bosnia per volare in America quest'estate. Il ct Gattuso sta sciogliendo gli ultimi dubbi per quanto riguarda i convocati: la lista dovrà essere pronta per venerdì 20 marzo, il ritiro a Coverciano è fissato per domenica (22) sera.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nell'elenco degli azzurri dovrebbe esserci Mattia Zaccagni. Il capitano della Lazio è rientrato in corsa dopo l'infortunio di Vergara del Napoli e dovrebbe vincere il ballottaggio con Orsolini, Chiesa e il suo compagno di squadra Maldini. Di seguito tutti i possibili nomi. 

PORTIERI (4) 

Donnarumma, Vicario, Carnesecchi e Meret (Caprile);

DIFENSORI CENTRALI (6) 

Mancini, Gatti, Bastoni, Scalvini, Calafiori e Buongiorno (Coppola);

ESTERNI (5) 

Politano, Palestra, Cambiaso, Dimarco e Spinazzola (Udogie, Bellanova);

CENTROCAMPISTI (6/7) 

Locatelli, Verratti, Tonali, Cristante, Barella e Pisilli (Frattesi, Ricci);

ALI-TREQUARTISTI (1) 

Zaccagni (Orsolini, Maldini, Chiesa);

ATTACCANTI (5) 

Kean, Retegui, P. Esposito, Scamacca e Raspadori.

