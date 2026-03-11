Lazio - Milan, scelto l'arbitro del match: la designazione completa
11.03.2026 12:20 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo essere tornata alla vittoria contro il Sassuolo, la Lazio si prepara ad affrontare ad affrontare un big match. Nell'incontro valido per il 29° turno di campionato, i biancocelesti ospiteranno il Milan, in un Olimpico che tornerà a colorarsi di biancoceleste grazie alla presenza dei tifosi laziali.
Ad arbitrare la sfida, in programma domenica 15 marzo alle ore 20:45, sarà Marco Guida, fischietto della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti. Il IV Uomo designato è Ayroldi, mentre in sala Var ci sarà la coppia formata da Chiffi e Maggioni. Di seguito la designazione completa.
Arbitro: Guida (sez. Torre Annunziata)
Assistenti: Peretti - Perrotti
IV Uomo: Ayroldi
VAR: Chiffi
AVAR: Maggioni