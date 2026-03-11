Lazio, mai così male in attacco: rischia di essere il peggiore nell'era Lotito

TUTTOmercatoWEB.com

Nell'edizione odierna la Gazzetta dello Sport ha dedicato un focus sulla mancanza di gol in Serie A. Rispetto alla scorsa stagione, dopo 28 giornate di campionato, solo Inter, Cagliari, Milan, Juve, Genoa e Como sono riuscite a segnare di più, con il Lecce che ha eguagliato esattamente la stessa cifra. Tra le formazioni che, invece, hanno pagato maggiormente i propri limiti offensivi c'è l'Atalanta di Palladino, che ha domina la classifica con un clamoroso -24, e la Lazio di Sarri che, invece, si trova al secondo posto con 22 gol in meno di differenza rispetto a un anno fa.

IL CONFRONTO CON BARONI - I biancocelesti, infatti, nella stagione 2024/2025 avevano già raggiunto quota 50 gol dopo 28 giornate di Serie A. Attualmente, invece, le reti messe a segno da Zaccagni &Co sono appena 28. La media di un gol a partita della squadra di Sarri ci permette anche di aggiungere al focus una semplice proiezione, utile per far comprendere il crollo accusato dal reparto offensivo biancoceleste.

LA PROIEZIONE - Se la Lazio dovesse mantenere la stessa media, rischierebbe di chiudere il campionato con solamente 38 gol segnati, ovvero gli stessi che la squadra di Baroni aveva realizzato dopo appena 22 partite dello scorso campionato (chiuso con 61 gol). Inoltre, se la proiezione si dovesse avverare, la Lazio 25/26 registrerebbe il peggior dato dell'era Lotito. Dall'avvento del presidente biancoceleste, infatti, la Lazio ha sempre segnato almeno 39 gol in un singolo campionato, con la stagione 2009/2010 che rappresenta - per il momento - il punto più basso dal punto di vista offensivo.