Lazio, Sarri: "Situazione ingestibile, spero che la società faccia qualcosa per i tifosi"

09.03.2026 23:40 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Sarri: "Situazione ingestibile, spero che la società faccia qualcosa per i tifosi"
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha commentato lo stadio vuoto e la contestazione dei tifosi, chiamando in causa la società per risolvere questa situazione. Di seguito le sue parole: "Se ho la sensazione che il club stia pensando a qualcosa per i tifosi? Non lo so, sicuramente penso che qualcosa stiano pensando. Non so se la situazione si risoverà o no, ma per la squadra è avvilente e pesante. È una situazione che si può gestire nel breve periodo, non nel lungo. Spero che qualcosa sarà fatto".

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.