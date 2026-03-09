Lazio, Sarri: "Situazione ingestibile, spero che la società faccia qualcosa per i tifosi"
09.03.2026 di Andrea Castellano
Dopo la vittoria contro il Sassuolo, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha commentato lo stadio vuoto e la contestazione dei tifosi, chiamando in causa la società per risolvere questa situazione. Di seguito le sue parole: "Se ho la sensazione che il club stia pensando a qualcosa per i tifosi? Non lo so, sicuramente penso che qualcosa stiano pensando. Non so se la situazione si risoverà o no, ma per la squadra è avvilente e pesante. È una situazione che si può gestire nel breve periodo, non nel lungo. Spero che qualcosa sarà fatto".
