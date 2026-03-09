Lazio - Sassuolo, l’Olimpico è ancora deserto: il dato sulle presenze

Durante la presentazione del “quarto rapporto alla città” il sindaco Gualtieri ha parlato degli stadi di Lazio e Roma. Lotito...

WEBTV PELLEGRINI, L'OBIETTIVO DELLA LAZIO? LO CHIARISCE IN ZONA MISTA In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | CASTELLANOS E IL WEST HAM: RETROSCENA CLAMOROSO E se Castellanos non avesse mai vestito la maglia della Lazio? Quello che oggi è uno scenario irrealizzato, anni fa poteva diventare realtà. Il Taty era ancora l'attaccante del New York City e le sue prestazioni aveva attirato le attenzioni di molti club,...