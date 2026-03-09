Lazio - Sassuolo, l’Olimpico è ancora deserto: il dato sulle presenze
09.03.2026 22:04 di Mauro Rossi
È ancora una volta uno stadio Olimpico spettrale quello che accoglie la Lazio in questa ventottesima giornata di Serie A per la sfida con il Sassuolo. Pochissimi i tifosi presenti, come sottolineato anche da Sarri nel pre partita ai microfoni di Dazn: “Stadio vuoto? Non solo è brutto, è triste, è deprimente, avvilente, penso sia arrivato il momento di fare qualcosa da parte della società”. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sono 5667 in totale gli ingressi ai tornelli dell’Olimpico. Un dato emblematico, che oltre ai circa 2mila biglietti venduti comprende gli abbonati che hanno scelto di entrare ma anche gli omaggi e gli addetti ai lavori.