Lazio - Sassuolo, Rocchi all'Olimpico: segue l'arbitro Arena dagli spalti - FT

09.03.2026 20:40 di Andrea Castellano
Sugli spalti di un Olimpico praticamente deserto c'è Gianluca Rocchi, ex arbitro e ora designatore arbitrale di Serie A e Serie B. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nella Capitale seguirà attentamente la prestazione di Ruben Arena, fischietto della sezione di Torre del Greco e direttore di gara di Lazio - Sassuolo. Verrà tenuto sott'occhio durante i novanta minuti della partita tra la squadra di Sarri e quella di Grosso, valutando il suo operato.

