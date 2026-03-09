Lazio - Sassuolo, Rocchi all'Olimpico: segue l'arbitro Arena dagli spalti - FT
Sugli spalti di un Olimpico praticamente deserto c'è Gianluca Rocchi, ex arbitro e ora designatore arbitrale di Serie A e Serie B. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nella Capitale seguirà attentamente la prestazione di Ruben Arena, fischietto della sezione di Torre del Greco e direttore di gara di Lazio - Sassuolo. Verrà tenuto sott'occhio durante i novanta minuti della partita tra la squadra di Sarri e quella di Grosso, valutando il suo operato.
