MOVIOLA | Lazio - Sassuolo, poche grane per Arena: gli episodi
Due vittorie su due nei precedenti contro la Lazio per Alberto Ruben Arena. Direzione senza macchie per il fischietto della sezione di Torre del Greco, al netto comunque di una gara sempre corretta e caratterizzata da episodi tutto sommato di facile lettura. A seguire gli episodi disciplinari più rilevanti della gara.
PRIMO TEMPO
19’ - Resta a terra dolorante a seguito di uno scontro con Romagnoli: tenui proteste di neroverdi ma il replay rivela la natura fortuita dell’intervento.
37’ - Completamente in ritardo l’entrata di Lipani su Zaccagni: giallo inevitabile, il primo della gara.
40’ - Contatto Berardi-Nuno Tavares sulla trequarti con il portoghese che resta dolorante a terra: anche in questo caso, nulla di particolarmente significativo.
41’ - Proteste decisamente più accese dei biancocelesti per il contatto in area neroverde tra Lipani e Maldini: breve silent-check, ma troppo poco per l’on field-review.
45’ - Segnalati 2 minuti di recupero.
SECONDO TEMPO
58’ - Isaksen in ripartenza lascia sul posto Garcia che lo stende: ammonizione inevitabile per l’esterno neroverde.
86’ - Spunto di Cancellieri, fermato irregolarmente da Laurienté che rimedia il giallo.
88’ - Accelerazione di Nuno Tavares, Walukiewicz lo stende in netto ritardo: quarta ammonizione per gli uomini di Grosso.
90’ - Concessi 4 minuti di recupero.
90’ + 2 - Nell’occasione del gol vittoria biancoceleste, nessun dubbio sulla posizione di Marusic al momento del cross di Cancellieri.