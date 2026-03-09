Lazio, infortuni Cataldi e Romagnoli: la situazione

09.03.2026 di Jessica Reatini
Torna a vincere la Lazio che conquista i tre punti all'Olimpico contro il Sassuolo grazie alla prima rete in biancoceleste di Daniel Maldini e al gol in pieno recupero di Marusic che ha annullato il pari di Lurienté.

Piccolo neo della serata le sostituzioni di Cataldi e Romagnoli. Sulla condizione dei due calciatori ecco quanto riportato da Lazio Style Channel: "Per quanto riguarda Romagnoli lo abbiamo visto lasciare lo stadio al fischio finale. Per Cataldi la speranza è che si sia fermato in tempo”.

