Sassuolo, Idzes: "È un peccato. Dovevamo difendere il pareggio"
09.03.2026 23:48 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo la sconfitta contro la Lazio allo scadere, il difensore del Sassuolo Jay Idzes ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: "È difficile dopo un gol preso negli ultimi minuti. All'inizio siamo stati in difficoltà, poi siamo andati meglio e abbiamo anche pareggiato. Nelle fasi finali della partita dovevamo portare un punto a casa. È un peccato, non abbiamo fatto bene. Il punto sarebbe stato prezioso contro una squadra forte".
"Stiamo facendo una grande stagione, ma possiamo fare sempre di più e migliorare ancora. Forse potevo fare di più, aiutare. Abbiamo avuto un po' di alti e bassi, dobbiamo cercare di fare meglio. Con Muharemovic siamo una grande coppia, come con tutti gli altri difensori".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.