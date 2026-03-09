Sassuolo, Idzes: "È un peccato. Dovevamo difendere il pareggio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta contro la Lazio allo scadere, il difensore del Sassuolo Jay Idzes ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: "È difficile dopo un gol preso negli ultimi minuti. All'inizio siamo stati in difficoltà, poi siamo andati meglio e abbiamo anche pareggiato. Nelle fasi finali della partita dovevamo portare un punto a casa. È un peccato, non abbiamo fatto bene. Il punto sarebbe stato prezioso contro una squadra forte".

"Stiamo facendo una grande stagione, ma possiamo fare sempre di più e migliorare ancora. Forse potevo fare di più, aiutare. Abbiamo avuto un po' di alti e bassi, dobbiamo cercare di fare meglio. Con Muharemovic siamo una grande coppia, come con tutti gli altri difensori".