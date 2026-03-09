Lazio, Isaksen a Sky: “I tifosi ci mancano, spero possano tornare presto”
Anche Gustav Isaksen, subito dopo la fine della sfida tra Lazio e Sassuolo, ha analizzato la vittoria ai microfoni di Sky. Di seguito le parole dell’attaccante danese, andato vicinissimo al gol pur restando a secco:
“Ogni partita è importante per noi. La Coppa Italia è un grande obiettivo, ma dobbiamo continuare anche in campionato, nessuno sa cosa può succedere in Serie A. Prendiamo più punti possibili".
"Tifosi? Non è facile, ci mancano i tifosi. Speriamo possano tornare presto, noi cerchiamo di fare sempre la prestazione e speriamo di rivederli presto”.
