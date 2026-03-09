Lazio, Pedro elogia Patric dopo il Sassuolo: "Che giocatore!" - FOTO
09.03.2026 23:22 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Patric è tornato a fare minuti con la maglia della Lazio, un'altra volta da regista. Era già successo contro il Genoa a inizio stagione, in quel caso l'emergenza aveva colpito il centrocampo biancoceleste. Contro il Sassuolo, invece, è stato l'infortunio di Cataldi nel primo tempo a portare lo spagnolo a ricoprire quella posizione. Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Pedro ha elogiato il centrale: "Che giocatore!", ha scritto. Di seguito il post.
