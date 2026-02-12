Bologna - Lazio, Gila carico dopo la vittoria: "Siamo in semifinale!" - FOTO
12.02.2026 20:45 di Simone Locusta
Una vittoria che vale tanto, forse tutto. La stagione della Lazio acquisisce un senso ancor più grande, il percorso in Coppa Italia sarà duro ma forse è alla portata, soprattutto con un gruppo così.
Sono tanti i calciatori che hanno eusltato sui social dopo la vittoria di Bologna, uno di questi è anche Mario Gila, il quale dopo aver rimediato un cartellino giallo a pochi minuti dall'inizio del match ha concluso in crescendo la gara.
"Siamo in semifinale", questo il messaggio social del difensore. Un grido, tutto in caps lock, che accomuna un popolo intero.
