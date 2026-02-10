Lazio, Gigot si prepara a tornare: il suo lavoro a Formello - FOTO
10.02.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Con la squadra in ritiro a Coverciano, Gigot prosegue il suo lavoro a Formello. In questa stagione il centrale non è mai stato a disposizione: si è fermato a luglio, durante la preparazione, per poi finire sotto i ferri per risolvere un problema alla caviglia. Ora è tornato ad allenarsi per cercare di rientrare il prima possibile. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un suo video in palestra aggiungendo l'emoji della clessidra: il conto alla rovescia è partito. Di seguito la foto.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.