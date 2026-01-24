Lazio, la società saluta Romagnoli: la risposta del difensore - FT
Quella contro il Lecce è stata l'ultima gara di Alessio Romagnoli con l'aquila sul petto. Si conclude dopo quattro anni questa bellissima favola che putroppo non ha però avuto l'epilogo sperato.
Romagnoli non chiuderà la carriera in biancoceleste perché domani volerà verso il Qatar per diventare un nuovo giocatore dell'Al-Sadd. Al termine della sfida del Via del Mare il difensore è andato sotto il settore ospiti a salutare la sua gente e a ringraziare i tifosi. Un momento toccante e proprio questi scatti sono stati postati dalla società con un cuore azzurro.
Poco dopo è arrivato il commento dello stesso Romagnoli al post: "Da sempre e per sempre nel mio cuore".
